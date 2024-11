No feriado desta sexta-feira (15) a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar uma manutenção na rede de esgoto da Rua Guilherme Debussy, no bairro Borboleta, de 7h às 17h. Para execução dos serviços, será necessária a interdição total dessa via, no trecho entre as ruas Josefina Lawal Surerus e Dr. Euvaldo Lodi. Além dos reparos na erosão de esgoto, a companhia irá refazer um Poço de Visita (PV), que dá acesso à tubulação.

A Cesama pede a compreensão da população e orienta para que motoristas busquem rotas alternativas durante os trabalhos. Assim que a manutenção for concluída, o trecho da via será liberado.