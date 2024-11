Um menino, de 8 anos, morreu depois de ter 70% do corpo queimado durante um incêndio na casa dele, na última terça-feira(12), em Visconde do Rio Branco. O pai dele, de 54 anos, foi preso por abandono de incapaz. O menino estava sozinho em casa no momento que o incêndio começou.

O pai disse a polícia que havia saído para ir até o dentista e que não ficou fora de casa por mais de trinta minutos. A criança foi resgatada e levada para o Hospital Santa Isabel, em Ubá, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante, pagou fiança e vai responder em liberdade.

As causas do incêndio na casa ainda não foram divulgadas.

