Neste sábado (16) acontecerá a segunda etapa do Concurso Público do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). A prova prática será realizada a partir das 7h30 (candidatos designados para o turno da manhã) e às 13h30 (candidatos designados para o turno da tarde), no Ecoponto de Nova Benfica, localizado na Rua Francisco Pinheiro, S/N.

Os candidatos devem comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos, portando documento de identificação oficial. A aplicação dos testes será feita por ordem alfabética. Todos os participantes deverão ter disponibilidade de aguardar durante todo seu turno (manhã ou tarde). Além disso, os candidatos deverão usar roupas e calçados confortáveis, como calça comprida, tênis ou botina para realização das atividades.

Os candidatos ao cargo de Motorista II – Veículo Pesado deverão (Edital nº 04/2024), devem obrigatoriamente, apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida de Categoria "D" ou "E".

Já os candidatos ao cargo de Auxiliar de Serviços (Edital nº 05/2024) deverão apresentar documento de identificação oficial com foto, sendo admitidos RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto e/ou Passaporte válido.