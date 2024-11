Uma carreta baú carregada pegou fogo na madrugada desse segunda-feira (18), no KM 794 da BR-040, sentido Belo Horizonte, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com mercadorias diversas. Quando os militares chegaram no local, os constataram que o veículo já estava completamente tomado pelas chamas. Para combater o incêndio, foi necessário retirar a carga do caminhão. Houve um grande vazamento de óleo na pista, mas a serragem foi aplicada para evitar acidentes.



Ninguém ficou ferido, as causas do incêndio não foram identificadas e o tráfego na rodovia segue normalmente.