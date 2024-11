Na manhã da última quarta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, moradores de diversas regiões da cidade de Juiz de Fora perceberam a falta de alguns serviços essenciais como transporte público e coleta seletiva em alguns bairros da cidade.

Sobre a coleta de lixo a Prefeitura informou que o contrato de locação dos caminhões da Demlurb está em processo de transição de fornecedores, e que esse contrato terminaria na última terça-feira (19) e que no feriado de quarta-feira (20), a nova prestadora já estaria trabalhando.

Sobre a falta de ônibus no feriado em nota à imprensa, o Consórcio Via JF, esclareceu que não foi possível realizar o pagamento do adiantamento salarial dos colaboradores na data prevista, terça-feira (19). E que esse pagamento será realizado, conforme a empresa, nessa quinta-feira (21), como já comunicado aos colaboradores.

Ainda sobre a falta de coletivos, a Secretaria de Mobilidade Urbana também emitiu uma nota "A Secretaria de Mobilidade Urbana vem, desde as primeiras horas da manhã, acompanhando a situação que suspendeu a circulação dos ônibus no início do dia 20 de Novembro e esteve presente no processo de negociação que levou à superação da dificuldade que originou o problema. Informa também que convocou para as 10 horas da manhã de sexta-feira, 22 de Novembro, uma reunião do Comitê Gestor do Transporte Coletivo Urbano para tratar especificamente desta questão."