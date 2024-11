Três pessoas ficaram feridas depois que um carro capotou na noite da última quarta-feira (20), na BR-267, km 284, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista e capotou às margens da rodovia. O condutor do veículo, de 49 anos, entrou em contato com os Bombeiros, mas não soube informar as causas do acidente. Uma mulher, de 51 anos, e uma criança, de 9 anos, também estavam no veículo, foram socorridas pelo SAMU com ferimentos leves. e encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro.



A ocorrência não gerou retenção de trânsito, e a ação foi acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal.



Tags:

acidente | bombeiros