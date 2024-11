O Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que, em razão de manutenção no serviço de Internet, haverá alteração no funcionamento dos pontos de atendimento nesta sexta-feira, 22.

Todos os pontos de atendimento do Diga funcionarão em horário reduzido das 7h às 11h, com exceção das unidades localizadas na Avenida Barão do Rio Branco, ambas no prédio administrativo da Cesama, que estarão fechadas durante todo o dia. As unidades passarão por manutenção no serviço de internet. Durante o período da tarde os servidores passarão por treinamento para atualização sobre novos sistemas.

O atendimento pelo WhatsApp (32) 2104-8531 também acontece até as 11h. O funcionamento dos postos de atendimento será normalizado a partir de segunda-feira, com todas as unidades funcionando das 7h às 17h.