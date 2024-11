Na noite desse sábado (23), por volta das 19h30, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para conter um incêndio na lanchonete Garotos Lanches, no Bairro Centenário, em Juiz de Fora. Não houve vítimas!

De acordo com informações dos bombeiros, o incêndio foi causado pelo rompimento de uma mangueira de gás GLP. Apesar do uso inicial de extintores, as chamas rapidamente se espalharam pela lanchonete, atingindo o apartamento térreo de um prédio vizinho e causando focos no segundo andar e na chaminé do restaurante.

Equipes dos Bombeiros evacuaram o prédio e combateram as chamas.

A CEMIG também foi acionada devido à ruptura de um fio de baixa tensão da rede pública, e técnicos atuaram no local para resolver a situação.

Após uma vistoria realizada pela Defesa Civil, o prédio foi liberado, e a proprietária do imóvel recebeu orientações sobre os procedimentos de segurança.

