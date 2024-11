Um caminhão tombou na manhã deste sábado (23) ao tentar subir uma ladeira no Bairro Terras Altas, em Juiz de Fora. O veículo, que estava com um motorista e um passageiro a bordo, não conseguiu vencer a inclinação da via e, ao voltar de ré, acabou tombando.

Segundo o Corpo de Bombeiros, tanto o motorista quanto o passageiro nada sofreram durante o incidente. Quando as viaturas chegaram ao local, ambos já estavam fora do caminhão e fora de perigo, sem a necessidade de atendimento médico.

As causas do tombamento ainda serão investigadas, mas o fato de o caminhão ter voltado de ré indica que o motorista não conseguiu manter o controle do veículo na subida.

O trânsito na região não foi afetado.