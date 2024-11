Na noite dessa sexta-feira (22), a Polícia Federal em Minas Gerais prendeu, no Aeroporto Internacional de Confins, três brasileiros que estavam com seus nomes na lista de foragidos internacionais da Interpol e foram deportados dos Estados Unidos.

Um dos presos, ex-policial militar natural de Goiânia/GO, atualmente com 42 anos, era alvo da Difusão Vermelha da Interpol desde 28 de fevereiro de 2024, em razão de mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. O crime ocorreu em 25 de agosto de 2018, quando o procurado disparou vários tiros contra um veículo em que estavam casal e filha de 9 anos, após discussão de trânsito em uma rodovia próxima a Bela Vista/GO. Mesmo após o motorista manobrar o veículo para fugir do local, o agressor saiu de seu carro e continuou a atirar, mas não logrou atingir as vítimas. O foragido também fora condenado a 21 anos e 4 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado cometido contra um adolescente em 17 de abril de 2017. O crime aconteceu em Goiânia/GO e teve a participação de dois comparsas.

Outro preso, com 25 anos e natural de Coronel Fabriciano/MG, constava no alerta internacional da Interpol desde 4 de outubro de 2024. Foi condenado a 1 ano de prisão por lesão corporal, agravada pela condição de violência contra mulher. Em 13 de agosto de 2021, agrediu violentamente sua ex-companheira com socos e chutes e ameaçou o seu genitor de morte.

Atualmente com 56 anos, o terceiro foragido é natural de Juiz de Fora/MG e desde 12 de julho de 2024 constava na lista de foragidos internacionais da Interpol. Condenado a 10 anos e 6 meses de prisão pelo delito de estupro. O crime ocorreu em 19 de dezembro de 2012, em Natal/RN. Após um ano de separação, o agressor, retornou a casa da esposa e, mediante violência e grave ameaça, forçou-lhe a pratica de atos libidinosos e a manter relações sexuais contra sua vontade.

Os três indivíduos foram detidos nos Estados Unidos pela U.S. Immigration and Customs Enforcement (ERO/ICE), a agência de imigração dos EUA, e deportados para o Brasil. Ao desembarcarem no Aeroporto de Confins, foram presos pela Polícia Federal.

Após a realização de exames de corpo de delito, os presos serão encaminhados para unidades prisionais de Minas Gerais: o primeiro para o Presídio de Jaboticatubas, o segundo para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria e o terceiro para o Presídio Inspetor Martinho Drumond.

Todos permanecerão à disposição da justiça.

Alerta internacional | Difusão vermelha | foragido | interpol | Justiça | Polícia Federal