Um apartamento teve um princípio de incêndio identificado na tarde do último domingo (24), em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o apartamento fica localizado no segundo andar de um edifício na rua Espírito Santo, região central da cidade. Segundo a proprietária do imóvel, não foi possível identificar como o fogo teve início, que quando percebeu levou um susto ao ver o fogo dentro de sua casa, as chamas estavam concentradas na área de serviço da residência. O primeiro combate foi realizado pelo porteiro do prédio, que utilizou os extintores de incêndio da edificação, impedindo a propagação do fogo. Com a chegada da equipe dos bombeiros, todos os moradores já haviam saído do prédio. A área foi isolada e o incêndio foi extinto, o local ventilado para a dispersão da fumaça e o risco eliminado.

Nenhum morador do prédio ficou ferido.