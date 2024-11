Três pessoas ficaram feridas depois de serem atropeladas na noite do último domingo (24), no Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de meia noite, próximo ao estacionamento do Estádio Municipal, onde acontecia um evento nas proximidades. Uma das pessoas atingidas foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro, as outras duas sofreram ferimentos leves, não precisaram de atendimento médico e foram liberadas.

O motorista do carro não foi preso e ainda não se sabe a motivação do acidente.