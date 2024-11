A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) está com ações intensivas neste mês de novembro, devido às ações da semana da Black Friday. A partir das informações do novo Observatório de Dados das Relações de Consumo, o Procon emitiu uma recomendação pública para os comerciantes e reforçou a fiscalização dos estabelecimentos com mais reclamações registradas.



O Observatório de Dados das Relações de Consumo, que integra o Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos (DEPP), faz o levantamento do total de reclamações mensais registradas no Procon e, a partir da identificação dos problemas mais comuns e dos fornecedores com mais reclamações e menos resolutividade, desenvolve ações específicas e de retorno mais imediato ao consumidor de forma menos burocrática.



Com essa nova metodologia, o Procon emitiu uma recomendação pública para os fornecedores locais baseada nas principais reclamações feitas pelos consumidores entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, que, em sua maioria, dizem respeito ao pós-venda do período da Black Friday e das festas de final de ano. Algumas das principais reclamações foram oferta não cumprida, publicidade enganosa, cobrança abusiva para alterar ou cancelar contrato e demora na entrega de produtos.



Além disso, as equipes de fiscalização do Procon, reforçadas pelos fiscais de postura da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), estão em ação intensiva ao longo desta semana para coibir e reprimir práticas abusivas em relação às ofertas da Black Friday. O foco das ações está nos estabelecimentos com maior índice de reclamações registradas junto ao Procon no último mês.



Os consumidores que identificarem quaisquer irregularidades no mercado de consumo ou que se sentirem lesados durante as compras podem realizar reclamação junto ao Procon presencialmente na sede, localizada na Avenida Itamar Franco, 992 - Centro, ou pelo Prefeitura Ágil. Na sexta-feira (29) dia da Black Friday, o ‘Procon Aqui’ também estará com atendimento e orientações aos consumidores na Rua Halfeld, em frente ao Cine Theatro Central, das 9h às 16h.



Tags:

Black Friday | Compra | Consumidor | consumo | Orientações | Procon