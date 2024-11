A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar uma interligação de rede de água na Rua Diva Garcia, esquina com a Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares. Os trabalhos serão executados nesta quarta-feira (27) de 8h às 12h e, para isso, será necessário desligar a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Vitorino/Linhares, podendo comprometer o abastecimento do Linhares, Loteamento Bom Jardim, Boto I, Boto II, Jardim das Flores, Loteamento Porto Seguro e Vila Fortaleza.

A Cesama pede a compreensão dos moradores da área e orienta para que economizem água até a conclusão dos serviços. O fornecimento de água deve ser regularizado ainda na noite de quarta-feira.