Os banheiros localizados no Parque Halfeld, no centro de Juiz de Fora, começam a funcionar para o público em geral a partir desta terça-feira (26). De acordo com a Prefeitura, os toaletes funcionarão todos os dias da semana, incluindo os sábados e domingos, de 8h às 21h, gratuitamente.

O banheiro possui dois pavimentos, sendo o primeiro, subterrâneo, contendo uma escada de acesso a dois depósitos independentes, para funcionários da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O segundo pavimento, localizado no nível do Parque Halfeld, onde estão os banheiros, possui 58m².

O espaço contempla: Banheiro masculino, com mictório, um sanitário comum, um sanitário para Ostomizados, duas pias; banheiro Feminino com dois sanitários comuns, um sanitário para Ostomizados, fraldário e duas pias; além de toaletes com acessibilidade para ambos os sexos.