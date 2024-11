A Prefeitura de Juiz de Fora realiza nessa terça-feira (26) a intensificação da fiscalização das marquises da região Central da cidade de Juiz de Fora. A ação acontece depois que uma marquise desabou na Rua Floriano Peixoto, na última quinta-feira (21) e matou Thiago Ramon, de 38 anos.

Em vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura, a Secretaria de de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades urbanas afirma que 53 fiscais estarão nas ruas a fim de verificar das condições das marquises do Centro, com maior foco nas ruas Marechal Deodoro, Batista de Oliveira e Getúlio Vargas. Além disso, também é anunciado um decreto com alguns critérios para interdição dos imóveis que não cumprem a legislação. Um projeto de lei também será enviado a Câmara Municipal atualizando a norma passada e estabelece multas maiores para os infratores.