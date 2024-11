Mutirões de prevenção e diagnóstico serão promovidos em todo o país a favor da prevenção do câncer de pele. Em Juiz de Fora, no dia 07 de dezembro, sábado, acontece uma ação de 9h às 15h, na Unidade Dom Bosco, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Se você nota sinais e lesões em sua pele, pode comparecer ao mutirão, que contará com médicos e residentes Serviço de Dermatologia do HU-UFJF, além de voluntários. O atendimento é por ordem de chegada e é necessário levar um documento de identificação. Serão avaliados apenas casos suspeitos de câncer de pele, não atendendo outros casos de lesões cutâneas.

Alguns fatores que podem aumentar a probabilidade de desenvolver câncer de pele são:



Pessoas de pele clara, do tipo que se queimam facilmente no sol e nunca bronzeiam;

Pessoas que já tiveram câncer de pele;

Pessoas com muitas sardas ou pintas pelo corpo;

Pessoas com mais de 65 anos;

Ter alguém na família que tem ou já teve câncer de pele.