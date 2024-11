Os Bombeiros capturaram um ouriço na noite da última terça-feira (26) na Rua José Kneipp Filho, no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora.

Segundo informações dos bombeiros, o morador relatou que havia um ouriço abrigado em uma árvore de pitanga no quintal da sua casa. Os cachorros da casa tentavam atacar o ouriço, resultando em ferimentos causados pelos espinhos que o animal usa como mecanismo de defesa. Diante do risco de novos incidentes, o animal foi capturado com a utilização de equipamentos de proteção individual e técnicas específicas.

Após a apreensão do ouriço e constatada sua integridade física, o animal foi encaminhado ao órgão ambiental para reinserção na natureza.