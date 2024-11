O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em uma residência na Rua da Esperança, próxima à Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Olavo Costa, Juiz de Fora. De acordo com os corporação. As causas do incêndio são desconhecidas.

A guarnição realizou o combate direto às chamas, utilizando aproximadamente 3 mil litros de água. A operação durou cerca de 30 minutos, incluindo o rescaldo, garantindo a eliminação de qualquer foco residual. Não houve registro de vítimas ou feridos.

Devido à intensidade das chamas, o trânsito na região foi parcialmente interrompido durante a atuação dos bombeiros, permanecendo bloqueado até o término da ocorrência.