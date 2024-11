Em celebração ao Dia Nacional do Samba, que acontece na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, Juiz de Fora promoverá, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas e no Beco da Cultura, várias atividades comemorativas.

A programação acontece entre 14h e 20h, iniciando com a “Oficina de Dança Afro-brasileira e Samba no Pé”, ministrada pelo professor Ronaldo Golfinho, na sala de encenação Flávio Márcio (CCBM), às 14h . Simultaneamente, na Sala de Gravura Adriana Pereira, acontecerá a oficina “Desenhando o Samba: Croquis de Fantasias”, conduzida pelo designer Carlos Elias de Souza.

Às 16h30 será realizada a abertura da exposição “Mostra Teu Samba, JF!”, resultado de uma curadoria feita a partir de imagens enviadas por juiz-foranos e juiz-foranas, representando momentos em que curtiram um samba em Juiz de Fora. De acordo com a supervisora do projeto, Carine Silva Muguet, "a população foi convocada através de um chamamento e acolheu em peso a ideia. Tivemos uma bela curadoria com a participação do grande Régis da Vila, o produtor cultural Marcelo Gama e servidores da Funalfa". A exposição “Mostra Teu Samba, JF!” ficará em cartaz durante todo o mês de dezembro na Galeria Alternativa II no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas.

Encerrando a programação, das 17h30 às 20h, acontecerá no Beco da Cultura (entre o CCBM e a Biblioteca Municipal), a “Roda de Samba em Homenagem ao Samba de Juiz De Fora” com as mulheres do grupo Samba De Colher.

Patrimônio Cultural brasileiro, o Samba faz parte da identidade do nosso país e possui vasta representatividade em Juiz de Fora, seja pelas tradicionais escolas de samba seja pelas dezenas de blocos carnavalescos, compositores e compositoras, intérpretes e rodas espalhadas pela cidade. A comemoração do Dia Nacional do Samba é parte das atividades de educação patrimonial do DMPAC e foi financiada com recurso de emenda da vereadora Tallia Sobral.