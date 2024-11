A cidade de Juiz de Fora se prepara para a última edição da Missa do Impossível de 2024, que ocorrerá no dia 10 de dezembro, às 19h30, na Praça Antônio Carlos, no Centro. A celebração, que já se tornou tradicional na cidade, promete atrair milhares de fiéis com o tema deste ano: "Fica aqui no meio! É o impossível aconteceu."

A confirmação do evento foi feita nas redes sociais do padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino, idealizador da Missa. A missa, que reúne pessoas de diferentes lugares e crenças, é uma oportunidade de oração e reflexão sobre os desafios enfrentados no dia a dia.

Padre Pierre, responsável por liderar a celebração, reforçou a importância do evento como um momento de fé e união, convidando a todos para uma noite de bênçãos e renovação espiritual. A Missa do Impossível, que já é um marco no calendário religioso e cultural da cidade, promete ser mais uma edição repleta de emoção e devoção.