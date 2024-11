Na tarde desta quinta-feira (28), um furto tentado foi registrado em Juiz de Fora e culminou na prisão de um suspeito em Santos Dumont. O autor, de 24 anos, foi reconhecido pela gerente da Drogaria Pacheco após ser flagrado pelas câmeras de segurança utilizando uma caixa de papelão embrulhada com papel de presente para esconder os produtos furtados. A mulher conseguiu fugir.

A gerente da farmácia acionou a Polícia Militar, que iniciou as buscas na cidade, mas não localizou o suspeito imediatamente. No entanto, por volta das 13h30, a gerente reconheceu o homem em Santos Dumont, e ao perceber que havia sido identificado, ele fugiu do local.

A polícia conseguiu identificar o suspeito, um morador do Rio de Janeiro com histórico de prisões por furtos, que estava acompanhado de uma mulher, supostamente sua cúmplice, responsável por outros furtos na farmácia. O autor foi abordado pela equipe policial, que encontrou com ele um celular que recebia mensagens e ligações.

Após o reconhecimento pela vítima e a análise das imagens de segurança, o suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Santos Dumont, onde o flagrante foi ratificado. O caso foi registrado como furto consumado.