Nos dias 26 e 27 de novembro, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), intensificou a fiscalização de marquises na região central da cidade, após o acidente fatal do dia 21 de novembro. A ação, que mobilizou 53 agentes, envolveu um esforço para exigir o comprimento da lei municipal por parte dos proprietários de imóveis.



Segundo o Executivo, ao todo, 22 vias foram fiscalizadas no Centro. Durante os dois dias da ação, 619 imóveis foram vistoriados. Foram lançados 594 termos de intimação e 20 autos de infração. De todos os imóveis fiscalizados, apenas cinco estavam com a documentação em dia. Esse número representa 0,008% do total.



Os imóveis que receberam os autos de intimação devem apresentar à Prefeitura o atestado de estabilidade em sete dias. O documento deve ser enviado pelo Prefeitura Ágil, comprovando o atendimento à intimação. É possível, ainda, solicitar a prorrogação do prazo pelo Prefeitura Ágil, desde que se comprove a contratação do serviço de engenharia.



A fiscalização solicitou a apresentação do laudo de estabilidade estrutural da marquise, um documento que atesta a estabilidade estrutural e de manutenção. A ação destaca a importância do cumprimento da Lei nº 11.309/2007, que obriga os proprietários de imóveis com marquises a realizar manutenção regular e apresentar laudos técnicos de estabilidade.

A população pode denunciar irregularidades ou solicitar esclarecimentos pelo WhatsApp da Fiscalização: (32) 3690-7984 .



Relação das ruas fiscalizadas



Av. Barão Do Rio Branco



Rua Marechal Deodoro



Av. Getúlio Vargas



Av. Dos Andradas



Rua Espírito Santo



Rua Oscar Vidal



Rua Santa Rita



Rua Braz Bernardino



Av. Presidente Itamar Franco



Rua Barbosa Lima



Rua Henrique Surerus



Rua Barao Sao Joao Nepomuceno



Rua Silva Jardim



Rua Floriano Peixoto



Rua Batista De Oliveira



Rua São Sebastião



Rua Fonseca Hermes



Rua Halfeld



Rua Sampaio



Rua Roberto De Barros



Av. Francisco Bernardino



Rua Hipólito Caron