Uma casa pegou fogo na tarde da última quinta-feira (28), no Bairro Vista Alegre, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um morador da região colocou fogo em um lote durante a capina para eliminar o mato e perdeu o controle da situação. As chamas se alastraram e destruíram um barracão de madeira que ficava nos fundos da residência. Moradores da região tentaram contem o fogo com uma mangueira de jardim. Um homem, de 51 anos, que segundo informações realizava o serviço foi conduzido para a delegacia.

Tags:

Fogo | Vegetação