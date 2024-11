Uma ação de combate ao tráfico de drogas no Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora, resultou na apreensão de uma significativa quantidade de cocaína, além de diversos materiais utilizados no refino e dolagem da droga. A operação foi realizada por equipes da 4ª Companhia de Independência de Policiamento Especializado (Cia Ind PE), em parceria com o 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e a 135ª Companhia, com o apoio das informações fornecidas pelo Sgt González, da mesma unidade.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais receberam a denúncia de que suspeitos estavam realizando o refino de cocaína em uma residência no Bairro Vila Ideal. De imediato, segundo a PM, a guarnição deslocou-se para o local, onde, ao chegarem, os suspeitos que se encontravam no interior do imóvel fugiram para um pasto nos fundos da casa, não sendo localizados.

Na vistoria realizada no imóvel, os policiais encontraram os seguintes materiais:

1450 pinos de cocaína, prontos para comercialização.



7 sacos contendo cocaína em pó.



8 aparelhos celulares, possivelmente utilizados para o controle do tráfico.



Diversos equipamentos e insumos para o refino e dolagem da droga.



R$ 327,00 em espécie, provavelmente proveniente do tráfico de entorpecentes

As investigações seguem para tentar identificar e localizar os indivíduos envolvidos no esquema de tráfico.

