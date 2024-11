As ruas Fernando Lobo, Dr. Antônio Carlos, Halfeld e Marechal Deodoro sofrerão modificações. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), altera vagas de estacionamento em quatro ruas do centro de Juiz de Fora, que passam a ter uma faixa a mais para circulação de veículos.

De acordo com a Prefeitura, essas intervenções foram planejadas com base em estudos técnicos que apontaram a necessidade de liberar trechos estratégicos para melhorar a fluidez do tráfego. Além disso, as mudanças serão acompanhadas por sinalização adequada para orientar os motoristas. É importante que a população colabore e respeite a sinalização para um trânsito mais seguro e eficiente.

Confira os locais que terão mais uma faixa de circulação:

Rua Fernando Lobo - Centro



Entre a Avenida Rio Branco e a Rua Santo Antônio, será proibido estacionar do lado direito da via.



Rua Dr. Antônio Carlos - Granbery



O estacionamento será proibido do lado esquerdo da via, a partir do número 329.



Rua Halfeld - Centro



Entre as Ruas Santo Antônio e Tiradentes, será proibido estacionar do lado direito da via.



Rua Marechal Deodoro - Centro



Entre as Ruas Gilberto de Alencar e Tiradentes, o estacionamento será proibido do lado esquerdo da via.