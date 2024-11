A Secretaria de Educação (SE), divulgou nesta sexta-feira (29) o resultado do Cadastramento de Creches para 2025. Neste ano foram cadastradas 2.259 crianças de 0 a 3 anos. O número de crianças atendidas nas instituições parceiras inicialmente totaliza 5.849 crianças, as demais serão chamadas mediante disponibilidade de vagas.



Os(as) responsáveis que realizaram o cadastro poderão conferir o resultado por meio dos links abaixo.



Resultado - Cadastramento de Creches 2025 - 1ª Chamada



Resultado - Cadastramento de Creches 2025 - 2ª Chamada

A(o) responsável da criança cujo nome constar na primeira chamada deverá procurar a creche contemplada a partir do dia 02 de dezembro de 2024, no horário das 8h às 11h30 ou das 14h às 16h30h para agendamento da matrícula.



Documentos necessários para a matrícula:



- Certidão de nascimento (original e cópia)



- Carteira de vacinação (cópia das páginas: identificação e quadro das vacinas recebidas)



- 1 foto 3x4 do responsável e 2 fotos 3x4 da criança contemplada com a matrícula



- CPF, RG do pai, da mãe e/ou do responsável legal (original e cópia)



- Declaração de guarda ou tutela (original e cópia)



- Comprovante de residência (original e cópia)



- Protocolo do visto de permanência para as famílias estrangeiras (original e cópia)



- Cartão SUS (original e cópia)



- Número do NIS da criança (para todas as famílias inscritas no Cadastro Único)



No ato da matrícula é indispensável a apresentação de toda documentação.