Na tarde desta quarta-feira (29), uma mulher de 29 anos sofreu uma queda de aproximadamente 4,5 metros de altura enquanto estava em uma laje na Rua Carlos Rocha, localizada no bairro Progresso, na Zona Leste de Juiz de Fora. Ela foi rapidamente atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações fornecidas pelo Samu, a vítima apresentava um hematoma no crânio, escoriações na perna direita e queixava-se de dores fortes no tórax, além de dificuldade para respirar. Após o atendimento inicial no local, a mulher foi levada com urgência para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi devidamente avaliada pelos médicos.

O hospital relatou que, após a avaliação, a paciente encontra-se em estado estável e está recebendo acompanhamento médico adequado. A causa da queda ainda não foi esclarecida.