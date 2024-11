Um homem, de 43 anos, foi preso por maus tratos aos animais e tráfico de drogas na última sexta-feira (29), no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. As equipes da Polícia Civil receberam uma denúncia e chegando no local encontraram um filhote de cachorro que está sendo vítima de maus tratos. Segundo a Polícia Civil, durante as buscas na residência, também foram encontradas armas de fogo, munições, uma grande quantidade de drogas sintéticas, uma porção de haxixe e também uma estufa caseira para cultivo.

O cachorro foi encaminhado para uma clínica veterinária. O homem foi preso e as investigações continuam em busca de outros envolvidos.

