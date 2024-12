Uma casa pegou fogo na tarde do último domingo (01), na Rua Dom Silvério, no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu o segundo andar da residência, consumiu totalmente quatro cômodos e destruiu todos os móveis. Foram utilizados aproximadamente 6 mil litros de água para conter as chamas e realizar o rescaldo. No primeiro andar da casa, os militares encontraram três cachorros de pequeno porte e um gato.

Os animais foram resgatados com vida e entregues ao proprietário do imóvel que não se encontrava em casa no momento do acidente.