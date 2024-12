Seis pessoas ficaram presas em um elevador devido a um defeito mecânico, na noite do último domingo (01), no Bairro Benfica, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, estavam no elevador quatro adultos e duas crianças, de 3 e 4 anos. Os militares trabalharam em conjunto com o técnico responsável para realizar a abertura da porta, permitindo a liberação de todos em segurança. As pessoas ficaram cerca de 1 hora dentro do elevador até serem resgatadas.

Não houve necessidade de encaminhamento das vítimas para atendimento médico.