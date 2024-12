As linhas de ônibus 509, 524 e 527 serão desviadas para um itinerário alternativo na próxima quinta-feira (5), entre as 18h e 21h, quando a Rua São Mateus será interditada no trecho entre as vias Cel. Pacheco e Moraes e Castro para a realização da “Cantata de Natal” da igreja. O trânsito ficará fechado também para todos os tipos de veículos, inclusive motocicletas.

Confira como fica o itinerário de cada linha durante o evento:

Linha 509 - Alto Dom Bosco/Laranjeiras - Via Paineiras:

Sentido Centro/bairro: …Rua Padre Café, Av. Itamar Franco, Rua Professor Freire, Rua São Mateus,…

Sentido bairro/Centro: Sem alterações

Linha 524 São Mateus:

Sentido Centro/bairro:…, Rua Chanceler Oswaldo Aranha, Rua São Mateus, Rua Padre Café, Av. Itamar Franco, Rua Professor Freire, Rua São Mateus...

Sentido bairro/Centro: …, Rua São Mateus, Rua Araguaia, Av. Itamar Franco, Rua Padre Café, Rua São Mateus…

Linha 527 – Santa Cecília:

Sentido Centro/bairro:…Rua Chanceler Oswaldo Aranha, Rua São Mateus, Rua Padre Café, Av. Itamar Franco, Rua Professor Freire, Rua São Mateus, Rua Melo Franco...

Sentido bairro/Centro: …Rua Engenheiro Bicalho, Av. Itamar Franco, Rua Padre Café, Rua São Mateus…





Tags:

Cantata | Natal