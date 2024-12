Um pasto pegou fogo na tarde da última terça-feira (03), próximo ao Hospital Universitário, no bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora. Segundo informações dos Bombeiros, o incêndio teve início em um lote vago localizado na rua abaixo do Hospital Universitário (HU), e as chamas se propagaram rápido por conta do vento forte. Os militares fizeram combates às chamas utilizando abafadores e uma linha de mangueira para proteger as proximidades do hospital.

As causas do incêndio não foram divulgadas e ninguém ficou ferido.