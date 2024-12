Um carro caiu em um barranco de aproximadamente 200 metros, na tarde da última terça-feira (03), na MG-353, próximo a Zona Rural de Fuiz de fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo saiu da pista por conta da chuva intensa no momento do acidente. O motorista e o passageiro, de 30 e 40 anos, já haviam saído do veículo quando os militares chegaram. O samu socorreu as vítimas que foram encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).



A situação foi devidamente controlada e não houve necessidade de interdição da via.

