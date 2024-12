Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas, na noite da última terça-feira (03), no Bairro Barreira do Triunfo. Segundo informações da Polícia Militar, durante o patrulhamento o homem apresentou um comportamento suspeito e fugiu ao perceber a presença dos militares. O homem foi capturado e com ele foram encontrados cento e quinze pedras de crack, uma porção de haxixe, uma porção de maconha, duas balanças de precisão um revólver e cento e vinte reais em dinheiro.

O homem foi preso e os materiais foram apreendidos.



