O monumento do Morro do Cristo e a Ponte Wilson Coury Jabour Júnior, na Avenida Brasil, refletem luzes vermelhas neste mês. A iluminação temática é uma iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e faz parte do Dezembro Vermelho, Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).



A ação é realizada pelas equipes do Departamento de Iluminação Pública da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav), e faz parte de um conjunto de atividades voltadas ao tema. Os pontos já contam com iluminação especial durante todo o ano, reforçando e dando visibilidade para importantes campanhas nacionais de saúde.



Tags:

AIDS | Campanha | Dezembro Vermelho | HIV/Aids | Prevenção