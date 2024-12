Neste sábado, 7, acontece mais uma edição do "Rua de Brincar," no Bairro São Bernardo, região Leste da cidade. Durante o evento, será inaugurada a quadra da Escola Municipal Amélia Mascarenhas, localizada na Rua Dr. Maurício Guerra, nº 300. Das 8h às 12h, diversas atividades, brincadeiras e atrações culturais serão oferecidas para toda a população.

Haverá brinquedos infláveis (tobogã pequeno e jacaré pula pula); jogos de mesa (totó, sinuca, ping-pong); parquinho infantil; triciclos; cama elástica; jogos com bolas; recreação; mascotes da Guarda Municipal; distribuição de mudas; distribuição de produtos da Lei Murilo Mendes.

Às 9h30 acontecerá a apresentação da roda de capoeira do Mestre João Canela, promovida pela Associação Amigos das Comunidades. Já às 10h, os alunos da Escola Municipal Amélia Mascarenhas farão uma apresentação de dança.

Quadra da Escola Municipal Amélia Mascarenhas

A quadra poliesportiva foi construída para atender aos alunos da Escola Municipal Amélia Mascarenhas, que careciam de espaços para atividades físicas. No entorno também foi criado um passeio e um espaço de convivência com mesas, aberto para a população. A quadra possui 998m², conta com alambrado, cobertura em telha metálica, piso intertravado, rampa com corrimão e iluminação em led e levou sete meses para ficar pronta.