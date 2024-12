O Boticário, é um dos patrocinadores da campanha “Sonhos de Natal”, de Juiz de Fora, evento que transforma a cidade em um espetáculo natalino. Promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora, em parceria com grandes marcas, as decorações das festividades de Natal celebram a magia desta época do ano e ocorrem em várias regiões do município, durante o decorrer do mês de dezembro.

No Parque Halfeld, um dos principais pontos da decoração, irá encantar os visitantes com um Globo decorado, que faz parte da cenografia do evento e será um dos pontos mais instagramáveis da celebração.

Além disso, a marca distribuirá brindes (mediante o cadastro no Clube Viva), proporcionando momentos especiais entre os visitantes, reforçando a magia do Natal e inspirando o carinho no ato de presentear nesta época do ano.



O espaço funcionará diariamente, de forma gratuita, por ordem de chegada, das 14h às 22h, de 1º a 25 de dezembro, e é um convite aos moradores e visitantes de Juiz de Fora para celebrarem o espírito natalino. Reconhecida como a marca de beleza mais amada e lembrada espontaneamente pelos consumidores para presentear, o Boticário convida a todos a aproveitarem o “Sonhos de Natal”, criando memórias que ficarão para sempre.