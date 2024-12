As pessoas passam a vida contando histórias. Um acontecimento, um causo, uma fofoca, um fato, um pedido qualquer viram as mais variadas histórias de acordo com a criatividade de cada um. Um ótimo jeito de contar uma história é compor uma música e esta é a proposta da oficina de composição Palavras Musicadas que o artista Hudson Martins realiza no sábado, 14 de dezembro, no CCBM (Centro Cultural Bernardo Mascarenhas), das 9h às 11h. A participação é gratuita.

Se você tem uma história para contar, pode transformar isso em música e escrever a sua composição do jeito que fizer mais sentido para você e para o que está sendo contado.



De acordo com Hudson, “Cada compositor pode construir o seu próprio método”. Alguns vão, primeiro, pensar na melodia para depois colocar a letra, outros fazem o caminho contrário. Alguns compositores, ainda, escrevem a partir de outra peça musical como um jingle, um sample ou mesmo outra música.

Todas as pessoas interessadas em música podem se inscrever, ou seja, para participar da atividade não é necessário nenhum tipo de conhecimento anterior. A proposta da oficina é mesmo passar informações gerais para que todos saiam de lá com uma música composta. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do formulário que está neste link:

https://docs.google.com/forms/d/1dIeFFPK6dktZZIi1zLEon_oEe0pzfVvWciI3khiHiD4/viewform?edit_requested=true