Nessa sexta-feira (06), a partir de 8h, o ponto de ônibus das linhas que atendem à Zona Norte localizado na Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Mister Moore e Floriano Peixoto, terá um trecho reduzido por conta da interdição cautelar de um imóvel localizado entre os números 701 e 709.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), vai implantar uma passagem de pedestres pelo asfalto, no local que era utilizado para a parada dos ônibus. Agentes de trânsito e funcionários do Consórcio Via JF vão estar presentes no momento da interdição para orientar usuários do transporte público, pedestres e os motoristas dos coletivos.

Todos devem estar atentos às modificações e respeitar a nova sinalização.