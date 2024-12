A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar uma interligação de rede de água na Rua Pinto de Moura, equina com a Rua Paraná, no Bairro Poço Rico. Os trabalhos serão executados na próxima segunda-feira (9) de 8h às 17h, sendo necessário suspender o fornecimento de água nesse período, o que pode comprometer o abastecimento do Poço Rico.

A Cesama orienta os moradores locais para que economizem água até que o sistema esteja regularizado, o que deve acontecer durante a noite de segunda-feira e madrugada de terça, 10.