O Colégio de Aplicação João XXIII irá ofertar 71 vagas para a Educação de jovens e adultos, no período noturno, em Juiz de Fora. Segundo a Instituição, será por meio de sorteio público, referentes ao 1º semestre do ano letivo de 2025. Não há taxa de inscrição.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

30 (trinta) vagas para o 1º ano do Ensino Médio da EJA;

30 (trinta) vagas para o 2º ano do Ensino Médio da EJA;

21 (vinte e uma) vagas para o 3º ano do Ensino Médio da EJA.

As inscrições devem ser feitas no período de 11 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025, no site https://ingresso.ufjf.br/.

Os candidatos devem obedecer aos seguintes critérios:

1º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 12 de fevereiro de 2007 com aprovação no 9º ano do Ensino Fundamental.



2º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 17 de fevereiro de 2007 com aprovação no 1º ano do Ensino Médio.



3º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 20 de fevereiro de 2007 com aprovação no 2º ano do Ensino Médio.

Em caso de dúvidas ou dificuldade para realizar a inscrição, entrar em contato pelos e-mails secretariaeja.jxxiii@gmail.com ou joaoxxiii@ufjf.br, pelos telefones (32) 2102-3623 ou (32) 2102-3624, durante o período de inscrição.

O sorteio será realizado no dia 06 de fevereiro de 2025, às 16 horas, no anfiteatro do Ensino Médio do Cap. João XXIII.