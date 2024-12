Um carro capotou e caiu nas margens no Rio Paraibuna, no Bairro Mariano Procópio, na noite do último domingo (09), em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no veículo estavam cindo pessoas, uma criança de 6 anos, três homens, de 51, 38 e 21 anos e uma mulher, de 27 anos. De acordo com informações, o motorista perdeu o controle do veículo, capotou e caiu nas margens do rio. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e já estavam do lado de fora no veículo quando os profissionais chegaram. Quatro ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves, um deles não ficou ferido.

A criança foi encaminhada para a Maternidade Terezinha de Jesus, e as demais vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).