A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) irá realizar uma manutenção programada nesta quarta-feira (11) na região do Reservatório São Bernardo, de 8h às 17h. Com isso, a unidade da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) ficará sem energia elétrica e terá sua operação suspensa no período. Seis bairros da Região Leste podem ficar com o abastecimento de água comprometido, dentre eles: São Bernardo, Costa Carvalho, São Benedito, Jardim do Sol, Santos Anjos e Vitorino Braga.

A Cesama pede a compreensão dos moradores da área e orienta para que economizem água durante os trabalhos. Assim que energia elétrica for restabelecida, o Reservatório São Bernardo entrará em operação, e o abastecimento deve ser normalizado ao longo da noite de quarta e madrugada de quinta-feira (12).





abastecimento de água