É com pesar que o portal Acessa.com comunica o falecimento de Lecy do Samba, aos 78 anos, ocorrido na manhã desta segunda-feira (9). Compositora natural de Juiz de Fora, Lecy foi uma figura marcante na música brasileira, especialmente no samba, e teve papel fundamental na carreira de sua filha, a renomada cantora Sandra Portella, uma das maiores referências do samba na cidade.

Lecy foi vítima de um aneurisma e passou por uma cirurgia na quinta-feira, 5 de dezembro. Sua filha, Sandra, relatou com tristeza: “Fui fazer meu show feliz na sexta-feira porque minha mãe estava ótima. No sábado, ela teve um AVC. Ela estava bem hoje de manhã, mas, infelizmente, às 10h não aguentou mais.” Além disso, Lecy enfrentava uma batalha contra um tumor no estômago, que também comprometeu sua saúde.

O legado de Lecy do Samba, tanto como compositora quanto mãe, permanecerá vivo na música e na memória afetiva de todos que a conheciam. Nossos sentimentos à família e aos amigos neste momento de dor.

Ainda não há informações sobre o velório.

Tags:

Cantor