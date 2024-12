A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) divulgou as alterações no trânsito em função da Missa do Impossível, que acontecerá nesta terça-feira (10) na Praça Antônio Carlos, a partir das 17h30 até o fim do evento. Os acessos da Rua Paulo Frontin para a Av. Getúlio Vargas e para a Av. Itamar Franco serão fechados, assim como haverá interdição total da Travessa Dr. Prisco e desativação do ponto de ônibus do local.

A SMU orienta que os motoristas evitem circular nas vias próximas à Praça Antônio Carlos durante a celebração e procurem rotas alternativas. Os agentes de trânsito vão estar no local para orientar quanto ao início do desvio, pois o mesmo será realizado de acordo com a movimentação de fieis pelas vias em torno da Praça Antônio Carlos. Os usuários do transporte público também devem ficar atentos às mudanças.

Dessa forma, a circulação das linhas de ônibus segue o seguinte itinerário alternativo:

Linhas: 101-102-103-105-107-109-110-116-150-155

Sentido Centro/Bairro: ...Av. Getúlio Vargas, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino…

- Pontos de parada: Av. Getúlio Vargas e Praça da Estação.

Linhas: 400-408-413-420-423-425-426-427-428-429-435-436

Sentido Centro/Bairro: ...Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (Margem esquerda)...

- Ponto de parada: Av. Getúlio Vargas.

Linhas: 519-523-529-536-543-545-546-549

Sentido Bairro/Centro: ...Av. Itamar Franco, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Rua São Sebastião...

- Pontos de parada: Av. Itamar Franco 885 (Colégio Stella Matutina) e Praça da Estação.

Linhas: 532-534-535-541-547

Sentido Bairro/Centro: ...Av. Itamar Franco, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino...

- Pontos de parada: Av. Itamar Franco 885 (Colégio Stella Matutina) e Praça da Estação.

Linhas: 516-530-533-538-540-542-555

Sentido Centro/Bairro: ...Av. Getúlio Vargas, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino...

- Pontos de parada: Av. Itamar Franco 885 (Colégio Stella Matutina) e Praça da Estação.

Linhas: 603-604-605-606-607-608-609-610-613-614-615-616-618-621

Sentido Centro / Bairro: ... Av. Getúlio Vargas , Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino...

- Ponto de parada: Apenas na Av. Getúlio Vargas.

Linhas: 700-701-702-704-705-709-720-737-740-749-752

Sentido Centro/Bairro: ...Av. Getúlio Vargas, Rua Espírito Santo, Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino...

- Ponto de parada: Apenas Av. Getúlio Vargas.

Linhas: 708-753-758

Sentido Manoel Honório/Centro: ...Av. Brasil, Alça do Viaduto Augusto Franco, Av. Francisco Bernardino...

- Ponto de parada alternativo: Praça da Estação.

Linhas: 703-706-707-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-721-722-723-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-738-739-741-742-743-744-745-746-747-748-751-757-761-767-777

Sentido Centro/Bairro: ...Av. Getúlio Vargas,Av. Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (Margem esquerda)...

- Ponto de parada: Apenas na Av. Getúlio Vargas.