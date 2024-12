Uma idosa, de 92 anos, foi encontrada em sua casa em situação precária de sobrevivência, na ultima segunda-feira (09), no bairro Bandeirantes, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher vive na residência com o marido, de 43 anos, com quem tem alguns conflitos e divergências. Os militares estiveram no local após a solicitação de vizinhos.

No momento da atuação, a casa apresentava um cheiro forte de fezes, na geladeira foram encontradas comidas estragadas, além da falta de limpeza em diversos cômodos da casa. Os militares fizeram contato com testemunhas que disseram que muitos moradores da rua já tentaram ajudar a idosa, mas que ela sempre se recusa a sair daquela situação. A vítima também apresentava ferimentos causadas pela situação em que se encontrava.



A mulher foi resgatada pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).