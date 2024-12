Mais duas marquises são interditadas no Centro de Juiz de Fora, nesta terça-feira (10), uma na Rua Santa Rita e a outra na Avenida Itamar Franco. De acordo com a Prefeitura O objetivo é garantir a segurança das pessoas que andam pelo local, minimizando riscos.



Ainda segundo o Executivo, a interdição aconteceu porque o laudo apresentado pelo proprietário não corresponde com as normas técnicas exigidas para garantir a estabilidade da estrutura. Por isso, os proprietários precisam escorar as marquises e providenciar a entrega da documentação de acordo com a legislação.

Interdições acontecem após a morte de um jovem pela queda de uma marquise no Centro da cidade.