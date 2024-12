O Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM), em Juiz de Fora, será palco da última edição do ano do projeto “Concertos na UFJF”, nesta sexta-feira, 13 de dezembro, às 19h15. Esta edição especial natalina promete emocionar o público com um repertório diversificado que inclui clássicos natalinos e sucessos contemporâneos.

O evento contará com apresentações de renomados músicos, como Beatriz Crivellari, Júlia Nogueira, Júlia Salles, Luana Oliveira e Josué Marcos de Oliveira, Matheus Farias, Nicolas Glanzmann, Raphaela Maria Alves e Thiago Ouchi. Cada artista trará sua interpretação única para canções que celebram o espírito natalino.

Repertório natalino para todos os gostos



Entre as músicas apresentadas estão hits internacionais como “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey, e “Thank God It’s Christmas”, da banda Queen. Os clássicos tradicionais, como “Noite Feliz” e “We Wish You a Merry Christmas”, também farão parte do programa.

O repertório completo é uma combinação rica de estilos, incluindo peças solo, medleys e colaborações entre músicos e pianistas. Destaque para o medley de canções natalinas interpretado por Raphaela Maria Alves e a suíte natalina do compositor A. D. Turner, apresentada por Nicolas Glanzmann.

O evento é gratuito e aberto ao público. Um ótima oportunidade de diversão para toda família nesse Natal.