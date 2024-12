O trânsito de uma avenida ficou interrompido depois de um deslizamento de terra na última terça-feira (10), no Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora. A Avenida Prefeito Melo Reis teve as duas pistas ocupadas pela terra, bloqueando o tráfego no sentido bairro-centro.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estiveram no local para realizarem os trabalhos de vistoria na área. Não foi possível liberar a via por conta da continuidade das chuvas. Os trabalhos serão realizados durante esta quarta-feira (11), e o trânsito deve ser liberado assim que a via for limpa. A área foi isolada, e o fluxo de veículos foi desviado para a Rua Eugênio do Nascimento. Não houve vítimas e não há risco para residências próximas ao local.

De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24h, Juiz de Fora teve volume de chuva próximo a 70mm nas regiões leste, nordeste e norte. O maior volume foi registrado no pluviômetro localizado no Bairro Marumbi, com 72,9mm.

Além da ocorrência de deslizamento no Bairro Aeroporto, também foram registradas uma ocorrência de trinca em muro de divisa, no Aeroporto, e uma de trinca em parede, no Bairro Santa Luzia.